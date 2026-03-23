Axios узнал, что США контактируют с главой иранского парламента Галибафом

Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США поддерживают дипломатические контакты с председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, сообщает в понедельник портал Axios.

"Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддерживали связь со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом", - пишет портал со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По словам источника, страны-посредники, среди которых Египет, Пакистан и Турция, пытаются организовать встречу в Исламабаде с участием Галибафа и других официальных лиц, представляющих Тегеран, а также Уиткоффа, Кушнера и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса, представляющих США, предположительно, в конце этой недели.

Портал также сообщил, что в настоящее время посредники работают над организацией телефонного разговора между Галибафом, Уиткоффом и Кушнером. Если это произойдет, то, по словам источника, от этого звонка может зависеть, состоится ли личная встреча.

Чиновник также сообщил порталу, что Израиль знал о непрямых контактах между США и Тегераном, но был удивлен комментариями президента США Дональда Трампа в понедельник. "Мы не знали, что события развиваются так быстро", - сказал он.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

Трамп не назвал журналистам имени иранского собеседника, однако сообщил, что США и Иран совпадают во мнениях по многим ключевым вопросам. При этом он подчеркнул, что речь не идет о верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

Галибаф - бывший генерал Корпуса стражей Исламской революции, бывший глава администрации Тегерана и близкий соратник нового руководителя Исламской Республики Иран Моджтабы Хаменеи.

Он сыграл ключевую роль в руководстве военными действиями Ирана во время прошлогодней 12-дневной июньской войны и в настоящее время считается самым высокопоставленным гражданским чиновником в иранском кругу принятия решений.