Поиск

Олег Митволь должен выйти из колонии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Отбывавший наказание в колонии по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь, бывший префект САО Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора, выходит на свободу 24 марта, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Шолохов.

"По имеющимся у меня данным, Олег Митволь освобождается из колонии 24 марта", - сказал он.

В июле 2022 года Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство метро. В сентябре 2023 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Вместе с Митволем реальный срок за мошенничество также получил экс-гендиректор "КрасноярскТИСИЗа" Владимир Жарков.

Олег Митволь Росприроднадзор Красноярск Михаил Шолохов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });