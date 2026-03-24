Олег Митволь должен выйти из колонии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Отбывавший наказание в колонии по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь, бывший префект САО Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора, выходит на свободу 24 марта, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Шолохов.

"По имеющимся у меня данным, Олег Митволь освобождается из колонии 24 марта", - сказал он.

В июле 2022 года Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство метро. В сентябре 2023 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Вместе с Митволем реальный срок за мошенничество также получил экс-гендиректор "КрасноярскТИСИЗа" Владимир Жарков.