Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа исключен в качестве причины обрушения многоэтажного жилого дома в Севастополе, точные обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это подтвердили все специалисты, которые провели обследование", - сказал Развожаев.

В ночь на вторник произошел взрыв в многоквартирном жилом доме в Севастополе, в результате здание частично обрушилось. Причина происшествия пока не установлена. По последним данным, два человека погибли, 10 пострадавших, в том числе трое детей, были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).