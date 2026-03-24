В Севастополе взрыв в многоэтажке повредил и дом напротив

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе в результате взрыва доме № 14 на улице Павла Корчагина был поврежден и дом напротив, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив. Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Жильцы пострадавших подъездов и соседнего дома были эвакуированы. Для временного размещения развернут пункт на базе Инженерной школы, где работают психологи и волонтёры. Муниципальные службы совместно с полицией проводят подомовой обход, по результатам которого жильцам, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, будут предложены временные места в общежитиях или пансионатах.

Погибла женщина, еще один человек пропал без вести. В больницы доставлены 12 пострадавших, среди которых трое детей.

Михаил Развожаев Севастополь
Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

В Севастополе возбудили уголовное дело в связи с обрушением многоэтажки

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });