В Севастополе взрыв в многоэтажке повредил и дом напротив

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе в результате взрыва доме № 14 на улице Павла Корчагина был поврежден и дом напротив, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив. Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Жильцы пострадавших подъездов и соседнего дома были эвакуированы. Для временного размещения развернут пункт на базе Инженерной школы, где работают психологи и волонтёры. Муниципальные службы совместно с полицией проводят подомовой обход, по результатам которого жильцам, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, будут предложены временные места в общежитиях или пансионатах.

Погибла женщина, еще один человек пропал без вести. В больницы доставлены 12 пострадавших, среди которых трое детей.