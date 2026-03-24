В Севастополе ввели региональный режим ЧС из-за взрыва в жилом доме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Севастополе из-за взрыва в жилом доме. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

В ночь на вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе произошел взрыв, причины происшествия уточняются. Утром Развожаев сообщил, что в результате происшествия погибла женщина, один человек числился пропавшим без вести, 13 человек пострадали, госпитализированы 12 из них, в том числе трое детей.

В Следственном комитете уточнили, что погибшая – 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пострадали четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет. Пропавшим без вести числился ее 20-летний сын. Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. В ведомстве добавили, что эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома.

Жители пострадавших подъездов и соседнего дома были эвакуированы. Муниципальные службы совместно с полицией проводили подомовой обход, по результатам которого жильцам, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, предложены временные места в общежитиях или пансионатах.