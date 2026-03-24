В Севастополе ввели региональный режим ЧС из-за взрыва в жилом доме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Севастополе из-за взрыва в жилом доме. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

В ночь на вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе произошел взрыв, причины происшествия уточняются. Утром Развожаев сообщил, что в результате происшествия погибла женщина, один человек числился пропавшим без вести, 13 человек пострадали, госпитализированы 12 из них, в том числе трое детей.

В Следственном комитете уточнили, что погибшая – 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пострадали четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет. Пропавшим без вести числился ее 20-летний сын. Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. В ведомстве добавили, что эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома.

Жители пострадавших подъездов и соседнего дома были эвакуированы. Муниципальные службы совместно с полицией проводили подомовой обход, по результатам которого жильцам, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, предложены временные места в общежитиях или пансионатах.

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

СК завел дело о приобретении взрывного устройства после взрыва в доме в Севастополе

Россельхознадзор заявил о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота из-за пастереллеза

Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Верховный суд РФ впервые ограничил иммунитет иностранного государства в российском суде
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1039 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });