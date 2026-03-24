Губернатор Севастополя сообщил об одном погибшем при взрыве в многоэтажке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - После взрыва в жилом доме в Севастополе в больницы доставлены 12 человек, включая троих детей, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

"Всего у нас 13 пострадавших. К сожалению, одна женщина погибла. 12 человек находятся в больнице, из них трое детей", - сказал Развожаев.

Ранее он сообщал о двух погибших.

В ночь на вторник взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Севастополе, в результате здание частично обрушилось. Причина происшествия пока не установлена. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).