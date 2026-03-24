В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают объективной информацией по поводу возобновления контактов между США и Ираном, но напоминают, что Тегеран был открыт к переговорам до начала боевых действий.

"Мы действительно, как и вы (журналисты - ИФ), фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон, одни противоречат другим. Как с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получала ли Москва от Тегерана сигналы о готовности возобновить переговоры с США.

При этом Песков, говоря об открытости Ирана к переговорам, напомнил, что Тегеран "подтверждал это на деле до последней минуты, до начала боевых действий, до момента первого удара по Ирану оставался открытым к продолжению переговоров и эти переговоры достаточно успешно продвигались".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США.

"У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он на заседании "круглого стола" в Мемфисе.

Также в понедельник американский президент сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - сказал он журналистам.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.