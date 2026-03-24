Рэпер-иноагент Оксимирон заочно приговорен к обязательным работам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суд Петербурга вынес заочный приговор рэперу Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры города.

"Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том интернета, на два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело рассматривалось без подсудимого. Федоров находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, в прениях прокуратура просила проговорить фигуранта к 400 часам обязательных работ.

По версии следствия, Федоров, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. При этом он продолжил размещать материалы в мессенджере без указания, что они созданы и распространяются иноагентом.

Дело было возбуждено в феврале 2024 года. Тогда же фигурант был объявлен в розыск. 9 февраля 2026 года Смольнинский районный суд Петербурга заочно заключил рэпера под стражу.

Минюст признал Федорова иноагентом в конце 2022 года.