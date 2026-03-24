Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности (МВБ), передают американские СМИ.

"За" высказались 54 сенатора, "против" - 45.

Министерство внутренней безопасности США по своим функциям похоже на МВД в других странах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 31 марта МВБ возглавит Маллин. Согласно процедуре, кандидатура министра должна пройти утверждение в Сенате.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм, работу которой, по сообщению СМИ, в последние месяцы активно критиковали многие политики-республиканцы. В частности, их недовольство вызвало то, как Ноэм реагировала на гибель ранее в этом году двух протестующих от рук сотрудников американских правоохранительных органов.