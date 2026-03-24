Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности

Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности
Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности (МВБ), передают американские СМИ.

"За" высказались 54 сенатора, "против" - 45.

Министерство внутренней безопасности США по своим функциям похоже на МВД в других странах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 31 марта МВБ возглавит Маллин. Согласно процедуре, кандидатура министра должна пройти утверждение в Сенате.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм, работу которой, по сообщению СМИ, в последние месяцы активно критиковали многие политики-республиканцы. В частности, их недовольство вызвало то, как Ноэм реагировала на гибель ранее в этом году двух протестующих от рук сотрудников американских правоохранительных органов.

Сенат США Кристи Ноэм Оклахома Маркуэйн Маллин
Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности

 Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности

