При взрыве в жилом доме в Севастополе выгорели около 10 квартир, повреждено до 60

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе полностью выгорели около 10 квартир, ещё от 30 до 60 квартир получили повреждения остекления, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы севастопольского ГУ МЧС Владимир Щедрин.

"Выгорело, пострадало от пожара 10 квартир. (..) Выбито остекление, сейчас подводится подсчет еще, но от 30 до 60 квартир", - сказал Щедрин журналистам.

Он уточнил, что аварийно-спасательные работы проводились в квартире на первом этаже в доме №14. Однако, по его словам, точное место пожара установят правоохранительные органы.

Как сообщалось, в результате ЧП одна женщина погибла, ещё один человек числится пропавшим без вести. В больницы доставлены 12 пострадавших, среди которых трое детей. Власти исключили взрыв бытового газа как причину происшествия.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Севастополь МЧС РФ
Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

