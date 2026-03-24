Поиск

СК завел дело о приобретении взрывного устройства после взрыва в доме в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства после взрыва в многоэтажке в Севастополе, сообщили в СК во вторник.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в городе Севастополе по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства)", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Утром во вторник сообщалось, что уголовное дело возбуждено только по ст. 109 УК РФ (причинение смерти о неосторожности). В ведомстве добавили, что эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома.

"В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют", - добавили в СК.

В ночь на вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе произошел взрыв, причины происшествия уточняются. Утром он написал, что в результате происшествия погибла женщина, один человек числился пропавшим без вести. Кроме того, 13 человек пострадали, госпитализированы 12 из них, в том числе трое детей.

В Следственном комитете уточнили, что погибшая - 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пострадали четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет. Пропавшим без вести числился ее 20-летний сын.

Жители пострадавших подъездов и соседнего дома были эвакуированы. Муниципальные службы совместно с полицией проводят подомовой обход, по результатам которого жильцам, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, будут предложены временные места в общежитиях или пансионатах.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
