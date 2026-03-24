Российские военные за сутки уничтожили 259 беспилотников ВСУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Утром военное ведомство сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Дроны также сбиты над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымом и Черным морем.