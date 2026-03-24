Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 20 украинских беспилотников

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 08:00 до 14:00 мск поразили 20 украинских беспилотников.

Как заявили в Минобороны РФ, семь БПЛА нейтрализованы над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Ростовской области.

Ранее во вторник в ведомстве сообщали, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.