Еще один житель белгородского Замостья пострадал от БПЛА

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В селе Замостье Грайворонского округа от атак БПЛА пострадал уже третий за день человек, следует из сообщений губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

На этот раз FPV-дрон нанес удар по машине, тяжелые ранения получил мужчина.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и ног. По оценке медиков, состояние тяжелое", - написал губернатор.

Атакованный автомобиль получил повреждения.

Ранее во вторник Гладков сообщил, что в селе Замостье мужчина был ранен в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль. Позднее в Замостье в результате удара дрона был ранен еще один человек.