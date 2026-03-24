Еще один житель белгородского Замостья пострадал от БПЛА

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В селе Замостье Грайворонского округа от атак БПЛА пострадал уже третий за день человек, следует из сообщений губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

На этот раз FPV-дрон нанес удар по машине, тяжелые ранения получил мужчина.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и ног. По оценке медиков, состояние тяжелое", - написал губернатор.

Атакованный автомобиль получил повреждения.

Ранее во вторник Гладков сообщил, что в селе Замостье мужчина был ранен в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль. Позднее в Замостье в результате удара дрона был ранен еще один человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2026 года Военная операция на Украине
Замостье Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворонский округ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });