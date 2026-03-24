В белгородском Замостье второй человек за день пострадал от удара БПЛА

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Село Замостье Грайворонского округа снова атаковал дрон, пострадал еще один мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

"Мужчину со множественными осколочными ранениями рук, ног и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил он.

Ранее утром в Замостье дрон атаковал легковую машину, в результате был ранен мужчина, от госпитализации он отказался.