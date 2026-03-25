В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иран должен добровольно принимать меры относительно накопленных ядерных материалов в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Что касается вопросов о судьбе накопленных Ираном ядерных материалов, то ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях не устанавливают никаких ограничений на количество ядерного материала, которым обладают неядерные страны, который они производят, как и на процесс его наработки, обогащения, при условии, что ядерная деятельность находится под контролем МАГАТЭ. Таким образом, речь может идти лишь о добровольных мерах со стороны Тегерана, которые никак не ставят под вопрос законное право Исламской Республики Иран по ДНЯО. Как распорядиться этим правом, может решать только Иран", - сказала она.

На Смоленской площади не исключают, что "очередной виток призывов к переговорам нацелен на то, чтобы создать некие более благоприятные условия для перегруппировки сил и корректировки военных планов" Вашингтона и Израиля.

Вместе с тем, по словам Захаровой, Москва "исходит из того, что переговоры - единственный разумный способ выхода из тяжелейшего кризиса".

"Россия последовательно выступает за скорейшее прекращение насилия, начало диалога, нацеленного на долгосрочное, устойчивое урегулирование. Мы неизменно готовы этому содействовать", - подчеркнула дипломат.