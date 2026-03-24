Поиск

Принят закон о запрете оборота агрохимикатов, которых нет в системе прослеживаемости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 883107-8, который запрещает в России оборот пестицидов и агрохимикатов, сведения о которых отсутствуют в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости (ФГИС) или сведения о которых внесены в систему, но содержат недостоверную информацию.

Группа депутатов и сенаторов внесла этот законопроект в палату в апреле 2025 года, первое чтение он прошел в июле 2025 года.

В соответствии с принятым законом, обращение пестицидов и агрохимикатов без внесения сведений в ФГИС запрещено. Исключение составляют хранение и транспортировка таких препаратов для уничтожения, утилизации или обезвреживания.

Лица, подающие сведения в ФГИС, несут ответственность за их достоверность и полноту.

В случае выявления пестицидов без данных в системе прослеживаемости Россельхознадзор или Роспотребнадзор принимают решение о приостановлении их обращения. Собственник таких пестицидов вправе изъять их из оборота самостоятельно. Порядок приостановления обращения и изъятия устанавливается правительством.

Сотрудники контрольных органов (Россельхознадзор или Роспотребнадзор) получают право отбирать пробы и образцы для лабораторных исследований, чтобы определить, соответствует ли продукция зарегистрированному пестициду и верна ли информация на этикетке.

Порядок уничтожения пестицидов, которые не занесены в ФГИС, устанавливается правительством. Обязанность по обезвреживанию, утилизации и уничтожению таких препаратов возлагается на лиц, у которых они были изъяты.

Принятый закон также распространяет требование о наличии разрешительного документа Минсельхоза на ввоз всех пестицидов в Россию. Ранее такой документ требовался только для ввоза регистрационных образцов пестицидов.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Минсельхоз Роспотребнадзор Россельхознадзор правительство ФГИС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

