Законопроект о способах подтверждения льготного НДС на детские товары прошел I чтение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1155876-8, который уточняет порядок подтверждения права на применение ставки НДС в размере 10% при реализации товаров для детей, теперь для льготной ставки нужно будет предъявлять налоговикам российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии ЕАЭС.

Правительство внесло этот законопроект в палату в феврале.

Действующая редакция Налогового кодекса (НК) устанавливает перечень детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке, однако не содержит указания на документы, которыми налогоплательщики могут подтверждать отнесение продукции к этой категории. Это создает риски налоговых споров, отмечалось в пояснительной записке.

"Законопроектом предлагается определить перечень документов, которые могут быть использованы налогоплательщиком для подтверждения правомерности отнесения реализуемой продукции к товарам для детей в целях применения налоговой ставки по НДС в размере 10%. Такими подтверждающими документами могут быть сведения о сертификате соответствия, либо сведения о декларации соответствия, либо в случае если оценка подтверждения соответствия удостоверяется иными документами (декларации о соответствии - ИФ), выданными в соответствии с правом ЕАЭС", - говорил ранее в думском комитета по бюджету замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, необходимость внесения поправок вызвана тем, что от бизнеса стали поступать запросы о том, какими документами необходимо подтверждать 10%-ю ставку. "Сейчас мы впрямую поименовываем эти документы в НК", - сказал замминистра.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее очередного налогового периода по НДС (квартал).

Действующая редакция НК (ст. 164, п. 2, п.п. 2) устанавливает перечень товаров для детей, при реализации которых НДС взимается по ставке 10%, а не 22%. В него входят трикотажные и швейные изделия для новорожденных и детей различных возрастных групп, обувь, детская мебель, коляски, велосипеды, игрушки, школьно-письменные принадлежности, товары по уходу за детьми, подгузники и пеленки, а также детские удерживающие устройства для автомобилей.

