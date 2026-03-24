Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением расширило перечень допускаемых для работы в российском такси автомобилей четырьмя локализованными моделями китайских кроссоверов Haval и Tenet, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Список пополнили три модели Haval (F7, F7x и Jolion), выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7 - ИФ), локализованные на мощностях "АГР Холдинга" в Калуге (экс-завод Volkswagen - ИФ).

Как сообщили в Минпромторге РФ, актуализированная редакция перечня будет размещена и на официальном сайте министерства.

Помимо кроссоверов Haval и Tenet список, последнюю версию которого Минпромторг публиковал в начале марта, содержит следующие модели: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend); Sollers (SP7, SF1); Evolute (I-Joy, I-Sky, I-Space) и Voyah (Free, Dream, Passion); "Москвич" (3, 3е, 6, 8, М70, М90); UMO (модель 5).

Как сообщалось, с 1 марта 2026 г. к работе в такси в РФ стали допускать не все автомобили, а лишь набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельным решением правительства. Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.

Автомобили Haval и Tenet сейчас являются самыми продаваемыми в РФ после Lada. По данным "Автостата", за январь-февраль 2026 г. продажи Haval на российском рынке составили 20,9 тыс. автомобилей при доле рынка в 13%, Tenet - 17,6 тыс. шт. при доле 10,9%. Бестселлерами этих марок за тот же период были Tenet T7 и Haval Jolion, продажи которых были на уровне 8,8 тыс. шт. и 8,7 тыс. шт. соответственно.