До 17 выросло число сбитых над Ленинградской областью БПЛА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 17, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о ликвидации восьми БПЛА над Ленинградской областью. Отражение атки продолжается.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщало об уничтожении 139 беспилотников ВСУ, в том числе над Ленинобластью.