Губернатор Ленобласти сообщил о пожаре в порту Усть-Луга

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников достигло 33, в порту Усть-Луга тушат пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"На Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о ликвидации над Ленобластью 17 беспилотников.