В России стартует приемная кампания в первый класс

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прием заявлений в первые классы стартует в российских школах, по предварительной оценке, 1 сентября 2026 года за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привели в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что во всех российских школах прием заявлений в первые классы должен стартовать не позднее 1 апреля. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале.

Сначала рассматриваются заявления семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2025 года детям без гражданства РФ для зачисления в школу необходимо пройти тестирование на знание русского языка.