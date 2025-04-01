Вступает в силу закон о приеме в школы детей мигрантов после сдачи экзамена по РЯ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - С первого апреля вступает в силу закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Согласно закону, "иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ".

Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ, предусматривает закон.

Порядок проведения тестирования устанавливается министерством просвещения.

14 марта на интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Рособрнадзора, определяющий оценку "удовлетворительно" как проходную на экзамене по русскому языку для детей мигрантов перед приемом в российские школы.

"Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицам без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - три балла", - говорится в документе.

Как пояснили в Рособрнадзоре, варианты тестирования создаются для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы, с 1 по 11 класс. Для поступления в первый класс требуется продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 года, одновременно с вступлением в силу закона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон ранее, отметил, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".

Введенные законом меры будут полезны как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей, отметил председатель Госдумы.