Бюро правления РСПП обсудит с Путиным в том числе регулирование ИИ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Бизнес на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей планирует обсудить с представителям власти регулирование искусственного интеллекта, в том числе этот вопрос, как ожидается, будет поднят на встрече бюро правления объединения с президентом Владимиром Путиным.

"У нас планируется дискуссия на эту тему как в открытой части, так и после съезда, так и во время встречи президента с лидерами РСПП", - рассказал журналистам глава объединения Александр Шохин в кулуарах съезда.

"Здесь очень важно чересчур не зарегулировать эту сферу, чтобы она всё-таки развивалась. А с другой стороны, очень важно, чтобы действительно были какие-то рамки использования искусственного интеллекта, в том числе какие-то этические и прочие нормы", - отметил Шохин.