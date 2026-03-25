В Кремле заявили о продолжении контактов РФ и США по украинскому урегулированию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по украинскому урегулированию, поддерживает контакты с американцами по этой тематике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются, мы получаем информацию о том, что происходит. Мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленных на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах",- заявил Песков журналистам в среду.

Он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ и Украина приближаются к договорённостям об урегулировании конфликта.

"Если говорить, приближаемся мы или не приближаемся: ну, наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону, действительно, нахождения формы урегулирования. И для нас, прежде всего, - формулы учёта наших интересов. Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров", - сказал Песков.