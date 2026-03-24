Трамп заявил, что РФ и Украина приближаются к заключению соглашения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Россия и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского конфликта.

"Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал Трамп журналистам.

Американский президент повторил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Поначалу Трамп думал об украинском урегулировании как о "самом легком".