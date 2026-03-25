В Псковской области БПЛА повредили телевышку и вышку сотовой связи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Псковской области за время атаки БПЛА минувшей ночью повреждения получили телевышка и вышка сотовой связи, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что телевышка в поселке Плюсса получила повреждения второй раз за неделю. Кроме того, пострадала вышка связи в деревне Лудони Струго-Красненского района. Пострадавших нет, из-за упавших обломков загорелась сухая трава.

На месте работают технические службы операторов связи и областного радиотелевизионного передающего центра.

"В Струго-Красненском районе связь восстановлена по временной схеме. Необходимые элементы оборудования телевышки заменим в максимально сжатые сроки", - заверил губернатор.