Российский метеоспутник "Электро-Л" передал первые снимки на Землю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №5, выведенный на орбиту 12 февраля, передал первый космический снимок на Землю, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Первые снимки с многозонального сканирующего устройства охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что целевая и бортовая аппаратура работает штатно и передает информацию в полном объеме. Спутник находится на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км над экватором.

"Данные поступают в центры Росгидромета - НИЦ "Планета" и Институт прикладной геофизики им. Е. К. Фёдорова", - сказано в сообщении.

"Роскосмос" опубликовал первый снимок, переданный космическим аппаратом.

12 февраля гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №5 был выведен на геостационарную орбиту разгонным блоком ДМ-03 после старта ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Масса одного космического аппарата составляет около 2,12 тонн, гарантийный срок службы - не менее 10 лет.

В настоящее время в системе "Электро" используются по целевому назначению три спутника: "Электро-Л" №2 (запущен 11 декабря 2015 года), "Электро-Л" №3 (запущен 24 декабря 2019 года) и "Электро-Л" №4 (запущен 5 февраля 2023 года).