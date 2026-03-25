Поиск

Российский метеоспутник "Электро-Л" передал первые снимки на Землю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №5, выведенный на орбиту 12 февраля, передал первый космический снимок на Землю, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Первые снимки с многозонального сканирующего устройства охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что целевая и бортовая аппаратура работает штатно и передает информацию в полном объеме. Спутник находится на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км над экватором.

"Данные поступают в центры Росгидромета - НИЦ "Планета" и Институт прикладной геофизики им. Е. К. Фёдорова", - сказано в сообщении.

"Роскосмос" опубликовал первый снимок, переданный космическим аппаратом.

12 февраля гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №5 был выведен на геостационарную орбиту разгонным блоком ДМ-03 после старта ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Масса одного космического аппарата составляет около 2,12 тонн, гарантийный срок службы - не менее 10 лет.

В настоящее время в системе "Электро" используются по целевому назначению три спутника: "Электро-Л" №2 (запущен 11 декабря 2015 года), "Электро-Л" №3 (запущен 24 декабря 2019 года) и "Электро-Л" №4 (запущен 5 февраля 2023 года).

Роскосмос Росгидромет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });