Проект о легализации крипторынка в РФ планируют внести в ГД на следующей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании в России рынка криптовалют будет внесен в Госдуму на следующей неделе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"На следующей неделе ожидается заседание правительства, и законопроект на следующей неделе попадет в Государственную думу", - сказал Яковлев, выступая на Криптосаммите.

ЦБ рассчитывает, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию Госдумы, то есть к лету, сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева.

"К концу года возможно будет совершение первых операций в легальной плоскости. И соответственно, Банк России готов все необходимые нормативно-правовые акты во второй половине года, после выхода закона, издать для того, чтобы участники могли опереться, и полностью были прозрачны и понятны условия во всех отношениях", - отметила Лозгачева.

По ее словам, предполагается, что у криптообменников будет достаточно простая лицензия. Участники должны будут соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), деловой репутации. Каких-то других избыточно жестких требований не предполагается.

Отдельный вид лицензий будет у криптодепозитариев, потому что этот вид деятельности связан с определенной спецификой управления и рисками кибербезопасности, информзащиты.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.