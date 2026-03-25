Проект о легализации крипторынка в РФ планируют внести в ГД на следующей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании в России рынка криптовалют будет внесен в Госдуму на следующей неделе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"На следующей неделе ожидается заседание правительства, и законопроект на следующей неделе попадет в Государственную думу", - сказал Яковлев, выступая на Криптосаммите.

ЦБ рассчитывает, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию Госдумы, то есть к лету, сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева.

"К концу года возможно будет совершение первых операций в легальной плоскости. И соответственно, Банк России готов все необходимые нормативно-правовые акты во второй половине года, после выхода закона, издать для того, чтобы участники могли опереться, и полностью были прозрачны и понятны условия во всех отношениях", - отметила Лозгачева.

По ее словам, предполагается, что у криптообменников будет достаточно простая лицензия. Участники должны будут соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), деловой репутации. Каких-то других избыточно жестких требований не предполагается.

Отдельный вид лицензий будет у криптодепозитариев, потому что этот вид деятельности связан с определенной спецификой управления и рисками кибербезопасности, информзащиты.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Банк России ЦБ РФ Минфин РФ Госдума
Новости по теме

Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

 Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

Шри-Ланка и РФ могут на следующей неделе согласовать сделку о покупке нефти

В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

 В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов лишился мандата депутата парламента Тувы

"Росатом" вывезет в ближайшее время из Ирана еще две группы сотрудников АЭС "Бушер"

Разбившийся в Приамурье в феврале вертолет летал с поддельным госномером

 Разбившийся в Приамурье в феврале вертолет летал с поддельным госномером

"Пулково" снова ограничил обслуживание рейсов

ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

Арктические регионы получат "тревожные чемоданчики" для отпугивания белых медведей

 Арктические регионы получат "тревожные чемоданчики" для отпугивания белых медведей

В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

 В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1052 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8790 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
