Ограничения на авиамаршрутах в направлении Калининграда вновь сняты

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Введенные второй раз в среду временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из Калининграда сняты, сообщила Росавиация.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона, что повлияло на авиасообщение с Калининградом. В петербургском аэропорту "Пулково" были вновь введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Калининград Росавиация
