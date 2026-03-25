Над Ленинградской областью уничтожено 56 беспилотников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью силами ПВО отражена атака 56 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"56 БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

В Выборге в результате атаки поврежден жилой дом, добавил губернатор.

Ранее сообщалось об уничтожении 33 БПЛА над Ленинградской областью и пожаре в порту Усть-Луга, проводится локализация возгорания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 марта 2026 года Военная операция на Украине
Ленинградская область БПЛА уничтожение
