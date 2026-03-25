Совладелец производителя круп "Увелка" Филиппов решил уйти на СВО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов заключил контракт на службу в зоне СВО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного парламента.

"Подтверждаем, что он (Филиппов - ИФ) принял решение и не так давно подписал контракт на полгода, о чем официально уведомил Законодательное собрание", - сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что депутат сохранит свои полномочия.

На сайте Заксобрания региона сообщается, что Филиппов, 1956 года рождения, является президентом продовольственной компании "Увелка". 14 июня 2025 года он был избран депутатом VIII созыва, а до этого был депутатом V-VII созывов.

По данным ЕГРЮЛ, Филиппову принадлежит 48% в уставном капитале ООО "Ресурс", крупного производителя круп под брендом "Увелка". Еще по 1% уставного капитала в ООО принадлежит Артему и Максиму Филипповым. Остальные 50% "Ресурса" контролирует Виталий Зяблин и его родственники.

Филиппов до июня 2019 года также был президентом курганского АО "КХП Злак" (крупный производитель муки, макарон, смесей для выпечки, готовых сухих завтраков, выпускаемых под брендом "Увелка"). Как говорилось в отчете АО за 2024 год, на 31 декабря 2024 года 41,3% уставного капитала "КХП Злак" принадлежало Артему Филиппову, 46,8% - Максиму Филиппову.

