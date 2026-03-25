Путин встретился с премьером Вьетнама

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, который находится в Москве с официальным визитом.

С российской стороны участие в переговорах принимают помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В ходе визита Фам Минь Тинь провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Кроме того, он имел возможность встретиться с руководителями Госдумы и Совета Федерации, а также секретарем Совбеза РФ.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил "очень продуктивное, многоплановое сотрудничество" между странами в самых различных областях. По итогам переговоров премьер-министров РФ и Вьетнама стороны подписали межправсоглашение о строительстве первой на территории Вьетнама АЭС. "Обо всем этом участники встречи проинформируют главу российского государства", - сказал Песков.

Последний раз Путин встречался с Фам Минь Тинем на "полях" саммита ШОС+ в сентябре 2025 года.