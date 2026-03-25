Москва предостерегла Токио от поставок летального оружия Киеву

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возможные поставки Японией летальных вооружений и военной техники Украине повлекут за собой жесткие ответные меры со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься Российской Федерацией как враждебные действия по отношению к нашей стране", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она добавила, что "за ними неизбежно последуют жесткие ответные меры".