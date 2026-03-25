В порту Приморск в Ленобласти локализовали возгорание после атаки БПЛА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморск, возникшее в результате атаки БПЛА 23 марта, локализовано, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

"Контроль состояния окружающей среды проведен мобильной лабораторией спасательной службы Ленобласти. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано", - добавляет пресс-служба.

Порт Приморск - крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы - 1 (БТС-1). Система связывает Балтику с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов. Проектная мощность системы, согласно информации на сайте Минэнерго, - 74 млн тонн нефти в год. Также в Приморск осуществляются поставки дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Север".