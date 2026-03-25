Песков считает, что скоро России будет трудно удовлетворять внешний спрос на свою нефть

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В мире существует большой спрос на российскую нефть, и скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил телеканалу "Россия 24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Много", - ответил он на вопрос, есть ли, кроме как от Вьетнама, заявки на поставки российской нефти в настоящее время.

Песков отметил, что "спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять".