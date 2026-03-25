Поиск

Россельхознадзор выявил на Урале площадку по незаконной легализации скота

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор выявил схему незаконного перемещения крупного рогатого скота и поставку продукции от него в 37 регионов России. Площадка, через которую проходили животные, находилась в Свердловской области, сообщила служба.

В марте в отношении организации, легализующей на своей площадке крупный рогатый скот неизвестного происхождения с использованием поддельных ветеринарных и товаросопроводительных документов, было возбуждено уголовное дело.

За 2025 год и январь-февраль 2026 года на производственную площадку в Свердловской области поступило 5,9 тысячи голов скота из примерно 20 регионов. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с правоохранительными органами провело проверку на этой площадке и обнаружило, что там нет надлежащих условий для деятельности по убою и разделке скота. Также проверяющим не были предоставлены документы на приобретение животных.

Юридическое лицо не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, поскольку находилось в процедуре банкротства. При этом в личном кабинете организации в компоненте "Меркурий" ФГИС "ВетИС" ветеринарный врач гасил подложные входящие документы на скот неизвестного происхождения и оформлял транспортные документы на мясную продукцию в адрес заинтересованной торговой фирмы.

"В дальнейшем небезопасные товары направлялись в социальные учреждения, компании розничной торговли и на продовольственные рынки 37 регионов страны, включая Свердловскую область", - заявил Россельхознадзор.

Ведомство в системе "Меркурий" заблокировало все операции, аннулировало документацию, приостановило деятельность предприятий и ответственных лиц, вовлеченных в оборот скота неизвестного происхождения.

Меркурий Россельхознадзор Урал Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

