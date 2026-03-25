Добыча газа в РФ в морозном феврале подскочила на 12%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в феврале 2026 года составило 62,1 млрд куб. м, что на 12% выше прошлогоднего уровня (55,653 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 53,9 млрд куб. м (на 14% выше февраля 2025 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,2 млрд куб. м (примерно на прошлогоднем уровне).

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и производства газа. Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был определено стимулирующим.

По данным "Системного оператора ЕЭС", в феврале 2025 года средняя температура воздуха по России была на 3 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее и на 2 градуса ниже климатической нормы. "Газпром" сообщал, что в феврале установил новый исторический рекорд поставок для этого месяца из Единой системы газоснабжения (46,2 млрд куб. м). При этом 11 дней подряд - с 1 по 11 февраля - в связи с морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. В том числе был достигнут новый исторический для февраля суточный рекорд - 1835,2 млн куб. м газа (4 февраля).

При этом добычная статистика не дает полной картины исполнения баланса по стране, так как зимой активно расходуются запасы из подземных хранилищ. Необходимость восполнения запасов ПХГ обеспечит дополнительный спрос и в летний период.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в феврале вырос на 4,2%.

В 2025 году в России было добыто 663 млрд куб. м газа, в 2024 году - 685 млрд куб. м. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2026 году производство запланировано на уровне 690 млрд куб. м.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });