Песков считает, что Москальковой предложат новую работу по окончании ее срока на посту омбудсмена

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой будут предложены варианты должностей после истечения срока ее полномочий, это зависит от решения главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, предложат ли Москальковой варианты должностей, когда истечет ее срок на посту омбудсмена.

"Конечно, будут, но какие - это уже от главы государства зависит", - ответил он.

На вопрос, рассматривают ли в Кремле идею увеличить количество сроков, которые омбудсмен может занимать в своей должности, Песков ответил: "Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения на этот счет были".