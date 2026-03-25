Москва выразила возмущение военным ударом близ АЭС "Бушер"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил возмущение военным ударом в непосредственной близости от АЭС "Бушер" и назвал голословными заявления президента США Дональда Трампа о том, что тот отдал приказ приостановить атаки на энергоструктуру Ирана.

"Несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Д.Трампа о том, что 23 марта он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

"Крайне возмущены этим безрассудным, безответственным проявлением губительного курса. Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных действий, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения", - говорится в заявлении МИД РФ.

Как отмечается в нем, "в Вашингтоне и З.Иерусалиме должны не хуже нас понимать: попадание по АЭС "Бушер" неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям".

"Только чудом пока не произошло трагедии. Однако удары наносятся все ближе к действующему энергоблоку. Жизнь персонала станции, в том числе российских специалистов, под постоянной угрозой. Для нас это категорически неприемлемо", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

В нем содержится требование "от тех, кто безрассудно, безответственно и немотивированно напал на Иран, вернуться к благоразумию, прекратить неспровоцированную агрессию, включая удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре, подпадающей под действие Соглашения о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ, а также расположенным в непосредственной близости от нее объектам".

"Ожидаем четкой, недвусмысленной позиции и решительных действий со стороны МАГАТЭ, ООН и их руководства в целях недопущения новых подобных атак", - заявляет МИД РФ.