В РФ сообщили об отсутствии гарантий США не включать АЭС "Бушер" в список объектов для ударов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия передает всем странам, затронутым конфликтом на Ближнем Востоке, в том числе США сигналы о чрезвычайной озабоченности последствиями ударов по иранской АЭС "Бушер", но гарантий от Вашингтона по исключению станции из списка объектов для ударов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, в первую очередь, МАГАТЭ передаем (сигналы). И, конечно, о нашей чрезвычайной озабоченности мы сигнализируем всем, и США тоже сигнализируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сигналах России Соединенным Штатам о последствиях ударов по АЭС "Бушер".

На уточняющий вопрос агентства, есть ли отклик от Вашингтона и готов ли он не включать АЭС "Бушер" в список объектов для ударов, представитель Кремля ответил: "Каких-то гарантий на этот счет нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той критической опасности, которая кроется за этими ударами".

На вопрос, ведётся ли по этому поводу диалог с Израилем, Песков уточнил, что "мы со всеми странами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов".

Ранее в среду глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что накануне в 21:00 по московскому времени был прилет в район насосной станции, находящейся в непосредственной близости от действующего энергоблока №1 АЭС "Бушер". "И это очень тревожный симптом, потому что насосная станция - все-таки элемент инфраструктуры безопасности. Серьезных нарушений и разрушений нет, но это сигнал, что красные линии сдвигаются", - сказал Лихачев журналистам.

Как сообщалось, 17 марта подверглось обстрелу здание метрологической службы на промплощадке АЭС "Бушер", находящееся в непосредственной близости от действующего энергоблока.