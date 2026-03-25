Два человека погибли при ударах дронов в Белгородской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, один ранен в результате целенаправленных ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

"В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, по данным Гладкова, водитель автомобиля, в котором погибла женщина, получил множественные осколочные ранения.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Что произошло за день: среда, 25 марта

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

 Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

 Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Великий Новгород остался без воды
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1073 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8792 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
