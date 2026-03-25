Два человека погибли при ударах дронов в Белгородской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, один ранен в результате целенаправленных ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

"В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, по данным Гладкова, водитель автомобиля, в котором погибла женщина, получил множественные осколочные ранения.