Гладков сообщил о пострадавшей в Новой Таволжанке после взрыва БПЛА 24 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жительница Новой Таволжанки Шебекинского округа обратилась к врачам после взрыва дрона 24 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, за медпомощью она обратилась 25 марта, у нее баротравма. Госпитализировать ее не потребовалось.

24 марта он сообщал, что в Новой Таволжанке из-за атак дронов были повреждены автомобили.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 169 беспилотников и выпущен 51 боеприпас в ходе семи обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 62 населенных пункта региона. Три человека погибли, еще три пострадали. Повреждены 13 частных жилых домов, один из которых сгорел, один многоквартирный дом, 37 легковых и грузовых автомобилей, шесть из которых уничтожены огнем, трактор, мотоцикл, социальный и административный объекты, помещение предприятия, храм, две ЛЭП, две газовые трубы, надворные и хозпостройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Новая Таволжанка Белгородская область
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });