Гладков сообщил о пострадавшей в Новой Таволжанке после взрыва БПЛА 24 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жительница Новой Таволжанки Шебекинского округа обратилась к врачам после взрыва дрона 24 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, за медпомощью она обратилась 25 марта, у нее баротравма. Госпитализировать ее не потребовалось.

24 марта он сообщал, что в Новой Таволжанке из-за атак дронов были повреждены автомобили.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 169 беспилотников и выпущен 51 боеприпас в ходе семи обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 62 населенных пункта региона. Три человека погибли, еще три пострадали. Повреждены 13 частных жилых домов, один из которых сгорел, один многоквартирный дом, 37 легковых и грузовых автомобилей, шесть из которых уничтожены огнем, трактор, мотоцикл, социальный и административный объекты, помещение предприятия, храм, две ЛЭП, две газовые трубы, надворные и хозпостройки.