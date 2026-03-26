Мирная жительница ранена в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Женщина пострадала из-за атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Белянка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму", - написал Гладков в мессенджере Мах.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

Кроме того, повреждено транспортное средство.