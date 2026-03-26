Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло семи

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к столице.

"Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее Собянин информировал об уничтожении пяти дронов, летевших на столицу. В результате падения обломков одного из них в районе села Кленово в частном доме возникло возгорание. Пострадал один человек.