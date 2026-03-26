Сбито еще три дрона, летевших на Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ликвидированы еще три беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, сообщил в четверг утром мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее Собянин информировал о нейтрализации 10 дронов, летевших на Москву. В результате падения обломков одного из них в районе села Кленово в частном доме возникло возгорание. Пострадал один человек.