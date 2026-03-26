Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 14

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего по направлению к столице; общее число сбитых дронов достигло 14.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее Собянин информировал об уничтожении 13 дронов, летевших на Москву. В результате падения обломков одного из них в районе села Кленово в частном доме возникло возгорание. Пострадал один человек.