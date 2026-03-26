В Белгороде начали создание Wi-Fi зон из-за ограничения мобильного интернета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале работ по созданию Wi-Fi зон в Белгороде в условиях ограничения мобильного интернета.

"Размещаю карту работающих точек на остановках общественного транспорта", - написал он в мессенджере Мах.

В размещенном им списке указаны 50 остановок общественного транспорта в Белгороде.

Ранее губернатор сообщил жителям о новом алгоритме получения оповещений об атаках БПЛА в условиях ограничения мобильного интернета: после включения сирены оповещения об атаках БПЛА на улицах необходимо войти в каналы оповещения в национальном мессенджере Mах и следить за "углом атаки" БПЛА.