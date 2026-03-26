Военные заявили, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Центр" и "Запад" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка, Артема, Липовка, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинские силы потеряли здесь за сутки свыше 100 военнослужащих, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Доброполье, Новопавловка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению, потери украинской армии в течение суток на этих участках составили до 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его информации, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили более 180 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Воздвижевка, Копани, Чаривное, Комсомольское, Барвиновка Запорожской области и Просяная Днепропетровской области", - сообщили в министерстве обороны.

По словам военных, в течение суток украинские подразделения в зоне действий группировки потеряли свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Любимовка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

Также украинские силы потеряли здесь за сутки 14 автомобилей, гаубицу, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств, сообщили российские военные.