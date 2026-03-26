При повторном занесении в базу ЦБ данные мошенников могут там храниться три года

Предлагаемый срок для первого включения - один год, предусматривает пакет поправок "Антифрод 2"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Срок нахождения в базе Банка России данных о мошенниках при первом включении в нее может составить один год, а при повторном - три года, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банки вправе блокировать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи реквизиты находятся в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. В случае, когда сведения поступили в базу от МВД России, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.

"Есть у нас проблемы в связи с тем, что в этой базе данных люди могут находиться без срока, по сути дела бессрочно. И мы сейчас предлагаем в законопроекте "Антифрод 2" установить эти сроки, чтобы для первого случая это был один год, а если несколько, уже повторное попадание в базу данных, было три года. Это тоже позволит быстрее выходить из этой базы данных", - сказала Набиуллина.

"Если реквизиты в нашей базе данных, мы по согласованию с МВД даем и номер уголовного дела, и указываем то территориальное подразделение, в которое человек должен обратиться. И мы сейчас уже от МВД получаем ежедневно десятки обращений о том, что вопрос урегулирован. То есть когда мы людям показали, из-за чего (блокировка - ИФ) они достаточно быстро урегулируют, и мы исключаем их из базы данных", - добавила она.

ЦБ 25 марта опубликовал письмо с рекомендациями для банков самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания. Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано: законодательства в сфере кибербезопасности или в связи с антиотмывочными мерами. Рекомендации на эту тему регулятор также выпускал в августе прошлого года.