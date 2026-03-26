При повторном занесении в базу ЦБ данные мошенников могут там храниться три года

Предлагаемый срок для первого включения - один год, предусматривает пакет поправок "Антифрод 2"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Срок нахождения в базе Банка России данных о мошенниках при первом включении в нее может составить один год, а при повторном - три года, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банки вправе блокировать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи реквизиты находятся в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. В случае, когда сведения поступили в базу от МВД России, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.

"Есть у нас проблемы в связи с тем, что в этой базе данных люди могут находиться без срока, по сути дела бессрочно. И мы сейчас предлагаем в законопроекте "Антифрод 2" установить эти сроки, чтобы для первого случая это был один год, а если несколько, уже повторное попадание в базу данных, было три года. Это тоже позволит быстрее выходить из этой базы данных", - сказала Набиуллина.

"Если реквизиты в нашей базе данных, мы по согласованию с МВД даем и номер уголовного дела, и указываем то территориальное подразделение, в которое человек должен обратиться. И мы сейчас уже от МВД получаем ежедневно десятки обращений о том, что вопрос урегулирован. То есть когда мы людям показали, из-за чего (блокировка - ИФ) они достаточно быстро урегулируют, и мы исключаем их из базы данных", - добавила она.

ЦБ 25 марта опубликовал письмо с рекомендациями для банков самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания. Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано: законодательства в сфере кибербезопасности или в связи с антиотмывочными мерами. Рекомендации на эту тему регулятор также выпускал в августе прошлого года.

МВД Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России Антифрод
Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Паромное сообщение в Севастополе приостановят с 27 марта по 7 апреля

МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

 МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 27-29 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
